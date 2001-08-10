Сильный дождь прогнозируется на юге Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации Сахалинского управления Росгидромета, ночью 17 сентября в Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и городе Южно-Сахалинске ожидается сильный, местами очень сильный дождь.

Кроме этого, 17 сентября на реках юга Сахалина ожидаются подъемы уровней воды от 0,5 до 1,5 метров. На отдельных реках крайнего юга возможны выходы воды на пойму.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле Главного управления МЧС России по Сахалинской области.