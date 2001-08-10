В Охе возводят новую станцию водоочистки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Охе полным ходом идет строительство новой станции водоочистки, которая позволит обеспечить северную столицу Сахалина качественной питьевой водой, соответствующей современным нормативам. Реализация этого масштабного проекта, находящегося на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко, кардинально модернизирует систему водоснабжения города к 2027 году.
Новый объект заменит существующую станцию 1976 года постройки, которая сегодня требует не реконструкции, а возведения современного комплекса. Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, современные требования к качеству воды диктуют необходимость применения новых технологий. Проектная мощность новой станции составит 9400 кубометров воды в сутки.
Ежедневно на строительной площадке работают около десяти специалистов и три единицы техники. Работы идут по графику: строители уже смонтировали фундаментную плиту контактного резервуара, выполнили армирование стен и перенесли инженерные сети. Сейчас рабочие монтируют перекрытия и готовятся возводить стены резервуара, одновременно разрабатывая котлован под основные здания и устраивая фундаменты.
До конца 2025 года подрядчики планируют полностью смонтировать здание станции водоподготовки, установить блок скорых фильтров и возвести здание контактного резервуара. Как рассказали ТИА "Острова" в подрядной организации, также строители завершат подготовительные работы для устройства блока промывных вод. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года.
