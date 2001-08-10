Первый островной форум "Цифровая молодёжь Сахалина" завершил работу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине завершился первый образовательный форум "Цифровая молодёжь Сахалина", который помог трём сотням старшеклассников составить поэтапные планы развития в IT-сфере и познакомиться с ключевыми работодателями региона. Главным итогом интенсива организаторы называют желание многих участников рассматривать перспективы трудоустройства и построения карьеры на Сахалине.
Трёхдневное мероприятие на базе центра "Сахалинтех Алаид" организовал круглогодичный молодёжный образовательный центр "Острова" совместно с IT-компанией GS Group при поддержке Росмолодёжь.Профи и Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области. Программа форума включила тренинги на командообразование, открытые лекции, мастер-классы по самоанализу и тестирование по нейропрофилированию для точного определения склонностей подростков.
Эксперты цифровой индустрии рассказали школьникам о востребованных специалистах и актуальных запросах регионального рынка труда. Выпускники форума стали первыми в стране участниками, завершившими учебную смену в новом круглогодичном центре, созданном по инициативе президента. Финалисты представили собственные цифровые проекты и карьерные планы, получив обратную связь и ценные советы от профессионалов.
Организаторы подчеркивают, что форум стал не просто профориентационным сеансом, а уникальным акселератором идей. Участники предложили множество решений для развития цифровой среды региона, которые в дальнейшем власти доработают вместе с молодежью. Неформальное знакомство с потенциальными работодателями убедило многих школьников в перспективах стабильного будущего и востребованности их профессий на острове.
