Первый островной форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине завершился первый образовательный форум "Цифровая молодёжь Сахалина", который помог трём сотням старшеклассников составить поэтапные планы развития в IT-сфере и познакомиться с ключевыми работодателями региона. Главным итогом интенсива организаторы называют желание многих участников рассматривать перспективы трудоустройства и построения карьеры на Сахалине.

Трёхдневное мероприятие на базе центра "Сахалинтех Алаид" организовал круглогодичный молодёжный образовательный центр "Острова" совместно с IT-компанией GS Group при поддержке Росмолодёжь.Профи и Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области. Программа форума включила тренинги на командообразование, открытые лекции, мастер-классы по самоанализу и тестирование по нейропрофилированию для точного определения склонностей подростков.

Эксперты цифровой индустрии рассказали школьникам о востребованных специалистах и актуальных запросах регионального рынка труда. Выпускники форума стали первыми в стране участниками, завершившими учебную смену в новом круглогодичном центре, созданном по инициативе президента. Финалисты представили собственные цифровые проекты и карьерные планы, получив обратную связь и ценные советы от профессионалов.

Организаторы подчеркивают, что форум стал не просто профориентационным сеансом, а уникальным акселератором идей. Участники предложили множество решений для развития цифровой среды региона, которые в дальнейшем власти доработают вместе с молодежью. Неформальное знакомство с потенциальными работодателями убедило многих школьников в перспективах стабильного будущего и востребованности их профессий на острове.