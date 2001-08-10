Жители Сахалинской области должны определиться с формой получения льгот до 1 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 16 тысяч федеральных льготников Сахалинской области должны определиться с формой получения набора социальных услуг до 1 октября 2025 года. Отделение Социального фонда России по региону напоминает получателям ежемесячных денежных выплат о необходимости подачи заявления, которое определит порядок предоставления льгот в 2026 году.

В настоящее время все 16 030 островных льготников, которые имеют право на эту меру поддержки, получают полный набор социальных услуг в натуральной форме. Набор включает в себя три ключевые позиции: обеспечение необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, предоставление при наличии показаний путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении СФР по Сахалинской области, каждый гражданин может выбрать наиболее удобный для себя вариант. Льготник вправе полностью или частично отказаться от получения услуг в натуральном виде и заменить их денежной компенсацией, либо, наоборот, вернуть натуральную форму.

Подать соответствующее заявление можно несколькими способами. Обратиться необходимо лично в любую клиентскую службу Соцфонда или офис МФЦ, а также воспользоваться онлайн-форматом через портал Госуслуг. Выбор, сделанный гражданином, будет действовать с 1 января 2026 года бессрочно, пока он сам не примет решение об его изменении.