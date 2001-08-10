В Южно-Сахалинске завершают реконструкцию проспекта Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске близится к завершению масштабная реконструкция проспекта Победы на участке от проспекта Мира до улицы Ленина. Дорожные рабочие завершают укладку тротуарной плитки и планируют в течение десяти дней установить новые дорожные знаки.
Согласно контракту, в ходе работ полностью заменили асфальтовое покрытие, установили новый бортовой камень и обновили световое оборудование на опорах. Все работы в течение сезона проводили по полосам, не перекрывая движение полностью. Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, на одном из отрезков подрядчику осталось уложить около 700 квадратных метров брусчатки.
Ведущий инженер по надзору за строительством Евгений Но отметил, что объект находится на постоянном контроле, а ежедневные выезды позволяют оперативно вносить необходимые корректировки. Представитель подрядной компании Антон Полянский сообщил, что они располагают всей необходимой техникой и достаточным количеством рабочих, а также успешно устранили проблему пучения грунта у перекрестка с улицей Чехова. Эти работы являются частью системной модернизации городской инфраструктуры Дальнего Востока в рамках национальных проектов.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уделяет особое внимание обновлению дорожной сети, соблюдению сроков и контролю качества. Жители города активно отмечают позитивные перемены - одна из горожанок поделилась, что ей и ее окружению очень нравится, как теперь выглядит город, и они поддерживают политику губернатора.
