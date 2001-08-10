Мэр Поронайского района Антон Карпуков наградил Олега Агеенко

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора мэр Поронайского района Антон Карпуков наградил начальника территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах Олега Михайловича Агеенко.

Олег Михайлович более 30 лет трудится в системе санитарно-эпидемиологической службы Сахалинской области. За время трудовой деятельности зарекомендовал себя деловой активностью и профессиональной компетентностью.

За многолетний добросовестный труд не раз поощрялся благодарностями и грамотами Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области, Сахалинской областной думы, здравоохранения РФ, награждён знаком "Почетный работник Роспотребнадзора".