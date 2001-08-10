В Южно-Сахалинске заложили Аллею счастливого материнства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске торжественно открыли Аллею счастливого материнства, которая стала одним из ключевых событий празднования Дня города. Новое общественное пространство создали на перекрестке улиц Комсомольской и Больничной по инициативе регионального отделения организации "Женщины бизнеса".

Коллективы компаний-партнеров и авторы проекта 13 сентября высадили на аллее липы и сирень. Центральным элементом пространства стал тематический арт-объект в виде сердца с изображением матери и младенца, символизирующий безграничную любовь и счастливое детство. Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска, в церемонии участвовали целые семьи сотрудников организаций, входящих в ассоциацию "Женщины бизнеса".

Мэр города Сергей Надсадин поблагодарил инициаторов за любовь к городу и выразил уверенность, что аллея станет новым местом притяжения горожан. Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук отметил символичность открытия объекта в Год счастливого материнства, объявленный губернатором Валерием Лимаренко. В ближайшее время на аллее появятся клумбы с многолетними цветами и дополнительные лавочки для отдыха.