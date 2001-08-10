Опасных паразитов обнаружили в кижуче с Камчатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты национального центра безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции обнаружили опасных паразитов в рыбе, выловленной в Карагинской промысловой подзоне, сообщает ИА "Кам 24".

В начале сентября сотрудники ведомства провели выезд с целью мониторинга ветеринарной безопасности в районах добычи водных биоресурсов региона. В ходе выезда были выловлены 6 экземпляров живого кижуча. Районы добычи - Карагинская промысловая подзона (Берингово море) и внутренний водоем Карагинской промысловой подзоны - река Камчатка.

Отобранные пробы доставили в лабораторию. В ходе исследований в рыбе обнаружили личинки нематод и цестод, локализованные в полости тела, на стенках брюшной полости, желудка и кишечника, а также на внутренних органах и в кишечнике.

Наличие данных паразитов представляет потенциальную угрозу как для здоровья рыб, так и для потребителей, поскольку некоторые виды данных паразитов могут вызывать паразитарные заболевания у людей при употреблении недостаточно термически обработанной рыбы.