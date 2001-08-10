Старшеклассников Южно-Сахалинска приглашают познакомиться со строительными профессиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области после школьных каникул возобновляет работы проект по профориентации школьников "ДЕЛО-Вые субботы". В новом учебном году организаторы разработали новые форматы работы со старшеклассниками.

Учащиеся 8-11 классов имеют уникальную возможность узнать о разнообразных специальностях в сфере строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В рамках мероприятия "ДЕЛО-ВЫе субботы" старшеклассники смогут познакомиться с такими направлениями, как информационное моделирование в строительстве, строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения, а также многими другими.

Мероприятие пройдет 20 сентября 2025 года с 11:00 до 13:00 (сбор участников с 10:45) в рекреации второго этажа ГБПОУ "СТС и ЖКХ" по адресу: ул. Деповская, 42, г. Южно-Сахалинск.

В программе запланированы выступления представителей техникума, включая презентацию направлений подготовки, где будут представлены ключевые специальности:

- строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

- мнформационное моделирование в строительстве;

- водоснабжение и водоотведение;

- строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения;

- мастер столярно-плотничных паркетных и стекольных работ;

- мастер общестроительных работ.

"На мероприятии выступят представители работодателей, которые расскажут о востребованности специалистов в строительной отрасли. Участников ждёт квиз-игра, которая позволит проверить свои знания и получить памятные подарки. Помимо этого, школьники будут разделены на группы и смогут посетить мастер-классы по различным темам", - рассказывает куратор проекта Ирэн Умрихина.

Организатором мероприятия выступает круглогодичный молодежный образовательный центр "Острова" в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Мы приглашаем всех заинтересованных старшеклассников принять участие в этом увлекательном событии и узнать больше о будущих профессиях в строительной сфере. Ссылка на регистрацию - https://forms.yandex.ru/cloud/68c73558f47e732b3914f8bb

Напомним, в прошлом учебном году участниками проекта "ДЕЛО-Вые субботы" стали более тысячи человек. Профориентационные мероприятия прошли в 7 городах Сахалинской области по 23 тематическим встречам. Лекции и мастер-классы провели 70 опытных специалистов. Это представители ведущих учебных заведений среднего профессионального образования, предприятий и Правительства региона. Эксперты поделились с учениками реальными кейсами и решениями, а также рассказали о трудностях, с которыми ребята могут столкнуться во время профессиональной деятельности.