Старшеклассников Южно-Сахалинска приглашают познакомиться со строительными профессиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области после школьных каникул возобновляет работы проект по профориентации школьников "ДЕЛО-Вые субботы". В новом учебном году организаторы разработали новые форматы работы со старшеклассниками.
Учащиеся 8-11 классов имеют уникальную возможность узнать о разнообразных специальностях в сфере строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В рамках мероприятия "ДЕЛО-ВЫе субботы" старшеклассники смогут познакомиться с такими направлениями, как информационное моделирование в строительстве, строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения, а также многими другими.
Мероприятие пройдет 20 сентября 2025 года с 11:00 до 13:00 (сбор участников с 10:45) в рекреации второго этажа ГБПОУ "СТС и ЖКХ" по адресу: ул. Деповская, 42, г. Южно-Сахалинск.
В программе запланированы выступления представителей техникума, включая презентацию направлений подготовки, где будут представлены ключевые специальности:
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- мнформационное моделирование в строительстве;
- водоснабжение и водоотведение;
- строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения;
- мастер столярно-плотничных паркетных и стекольных работ;
- мастер общестроительных работ.
"На мероприятии выступят представители работодателей, которые расскажут о востребованности специалистов в строительной отрасли. Участников ждёт квиз-игра, которая позволит проверить свои знания и получить памятные подарки. Помимо этого, школьники будут разделены на группы и смогут посетить мастер-классы по различным темам", - рассказывает куратор проекта Ирэн Умрихина.
Организатором мероприятия выступает круглогодичный молодежный образовательный центр "Острова" в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Мы приглашаем всех заинтересованных старшеклассников принять участие в этом увлекательном событии и узнать больше о будущих профессиях в строительной сфере. Ссылка на регистрацию - https://forms.yandex.ru/cloud/68c73558f47e732b3914f8bb
Напомним, в прошлом учебном году участниками проекта "ДЕЛО-Вые субботы" стали более тысячи человек. Профориентационные мероприятия прошли в 7 городах Сахалинской области по 23 тематическим встречам. Лекции и мастер-классы провели 70 опытных специалистов. Это представители ведущих учебных заведений среднего профессионального образования, предприятий и Правительства региона. Эксперты поделились с учениками реальными кейсами и решениями, а также рассказали о трудностях, с которыми ребята могут столкнуться во время профессиональной деятельности.
