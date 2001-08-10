Тихоокеанское
На Камчатке подвели предварительные итоги выборов губернатора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Избирком Камчатки подвел предварительные итоги выборов на пост главы региона. Подавляющее количество голосов избиратели отдали за действующего губернатора Камчатского края Владимира Солодова – 62,97%, пишет ТК "41 Регион".

Далее голоса распределились следующим образом:

- Василина Кулиева – 13,81%;

- Роман Литвинов – 13,3%;

- Дмитрий Тюрин – 5,13%.

Избирательная комиссия Камчатского края во вторник, 16 числа, сверит полученные данные и проведет заседание, где уже официальным порядком установит результаты голосования на выборах высшего должностного лица региона.

