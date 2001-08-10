Сахалинские семьи смогут оплачивать учебу детей маткапиталом прямо в вузе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Владельцы материнского капитала в Сахалинской области получили возможность направлять его средства на образование детей без визита в Социальный фонд. Теперь подать заявление на оплату обучения можно непосредственно в Сахалинском государственном университете в момент заключения договора на образовательные услуги.
Как сообщили ТИА "Острова" в Отделении Социального фонда России по Сахалинской области, ведомство заключило с СахГУ соглашение об электронном взаимодействии. Благодаря этому новому порядку 159 семей уже воспользовались упрощенной процедурой. После подписания договора с вузом от владельца сертификата не требуется никаких дополнительных действий, так как университет самостоятельно направит все необходимые сведения в фонд.
Специалисты СФР рассматривают поступившее заявление в течение пяти рабочих дней и затем уведомляют заявителя о принятом решении. При положительном вердитиве фонд перечислит средства напрямую на счет образовательной организации в следующие пять рабочих дней. Этот способ не только сокращает количество шагов для родителей, но и значительно ускоряет весь процесс.
Средствами маткапитала можно оплатить как весь срок обучения, так и один семестр. Важно, что использовать сертификат можно даже в том случае, если его сумма меньше стоимости выбранного периода обучения - в такой ситуации семья может доплатить недостающую сумму самостоятельно. Направить средства на образование можно после достижения ребенком, с рождением которого возникло право на маткапитал, трехлетнего возраста. Оплатить можно обучение любого из детей в семье, если ему не больше 25 лет на дате начала учебы.
При этом привычные способы подачи заявления - через клиентские службы СФР, МФЦ или портал госуслуг - остаются полностью доступными для сахалинских семей.
