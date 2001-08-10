В Южно-Сахалинске корректируют расписание автобусного маршрута №6
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр управления городской мобильностью информирует, что с 16 сентября корректируется расписание маршрута № 6 и вводится более ранний рейс от УТЦ «Восток» - отправление в 07.10, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, автобусы маршрута №6 осуществляют движение по маршруту от аквапарка «Аквасити» до УТЦ «Восток» и в обратном направлении.
С 16 сентября они будут ходить по следующему расписанию:
От аквапарка «Аквасити» (остановочный пункт «Жилой массив Зима»): 7.34, 8.01, 8.38, 9.05, 10.09, 10.46, 11.50, 12.17, 12.54, 13.21, 14.25, 15.02, 16.06, 16.33, 17.10, 18.14, 18.40, 19.50, 20.09;
От УТЦ «Восток»: 07.10, 8.01, 8.06, 8.33, 9.10, 10.41, 11.18, 12.22, 12.49, 13.26, 13.53, 14.57, 15.34, 16.38, 17.05, 17.42, 18.09, 19.18, 19.45, 20.36.
Информацию по работе общественного транспорта можно уточнить в диспетчерской «Единого оператора» по телефону: 55-65-15.
