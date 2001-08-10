На Сахалин прибыл передвижной музей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В год 80-летия окончания Второй мировой войны уникальный передвижной музей "Поезд Победы" прибыл на Сахалин для масштабного турне по острову. Сахалинское морское пароходство безвозмездно переправило исторический состав через Татарский пролив, чтобы жители региона смогли увидеть легендарную интерактивную экспозицию.

Дизель-электроход "Сахалин-8" доставил поезд из порта Ванино в город Холмск 14 сентября. Этот город стал начальной точкой маршрута легендарного состава по острову. В ближайшие дни экспозицию смогут посетить жители десяти населенных пунктов Сахалина. После завершения выставки паромная переправа Сахалинского морского пароходства доставит музей обратно на материк.

"Поезд Победы" представляет собой первую в мире интерактивную выставку в движущемся составе, которая создает для посетителей максимальный эффект присутствия. Вагоны музея содержат высококачественные фотографии военного времени, а также возможности для виртуальных экскурсий.

Первый заместитель генерального директора ПАО "СахМП" Игорь Шарков подчеркнул, что компания считает честью участие в этой важной миссии. Он отметил, что подрастающему поколению необходимо своими глазами увидеть ожившую историю и знать о подвиге предков, что является общим долгом перед молодыми сахалинцами.