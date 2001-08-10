Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2025
Сейчас 08:21
84,38|99,33
В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
17:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть сахалинцев тратят до 50% рабочего времени на переписку в чатах

Часть сахалинцев тратят до 50% рабочего времени на переписку в чатах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новое исследование показало, что мессенджеры отнимают в среднем 26% рабочего времени у сотрудников южно-сахалинских компаний. При этом 13% респондентов признались, что тратят на переписку в чатах более половины рабочего дня.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на результаты опроса SuperJob, 40% компаний города используют исключительно общие мессенджеры типа WhatsApp и Telegram для рабочих коммуникаций. Еще 32% организаций сочетают общие и корпоративные платформы, а только 9% применяют исключительно корпоративные решения. Лишь 23% компаний установили правило отвечать на сообщения в течение 30 минут.

Исследование выявило значительные гендерные и возрастные различия в использовании мессенджеров. Женщины тратят на переписку в среднем 29% рабочего времени, тогда как мужчины - 22%. Молодежь до 35 лет проводит в чатах 30% дня, в то время как сотрудники старше 45 лет - лишь 20%.

Несмотря на значительную временную нагрузку, 75% респондентов считают, что мессенджеры скорее помогают работе. Однако эта доля снижается до 62% среди тех, кто тратит на переписку более половины рабочего времени. Лишь 1% организаций ввел официальные "периоды тишины", в то время как большинство сотрудников вынуждены самостоятельно бороться с информационной перегрузкой.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?