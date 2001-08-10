Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ открыл точку обслуживания в Долинске. Она расположена в торговом центре «Лучший» по адресу: ул. Комсомольская, 35. Жители муниципалитета могут получить здесь Единую карту сахалинца и Карту материнства, оформить льготную ипотеку или вклад. Ветеранам боевых действий и сотрудникам силовых ведомств доступна выдача карт СВОи.

Сотрудник банка ждет жителей по вторникам и четвергам с 15:00 до 17:00. Специалист также может приехать к клиенту по удобному адресу в любом районе города, чтобы оформить необходимые услуги.

«Открывая точку обслуживания в Долинске, мы будем помогать в реализации социальных проектов в регионе, включая льготные ипотечные программы. На днях ВТБ заявил о готовности выдавать дальневосточную ипотеку всем многодетным семьям, без ограничения по возрасту, поддержав инициативу Президента РФ. Все эти направления нашей работы делают открытие отделения социально-значимым событием», – отметила управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

«Открытие точки обслуживания ВТБ предоставит жителям нашего района дополнительные возможности для участия в федеральных и областных социальных проектах. Льготная ипотека, карта СВОи, Единая карта сахалинца, Карта материнства, льготы для старшего поколения, которые предлагает банк, упростят доступ жителей муниципалитета к положенным им преференциям. Думаю, это пойдёт на пользу и людям, и экономике», – прокомментировал глава администрации Долинского района Александр Тугарев.

В настоящее время в Сахалинской области работает пять офисов и 47 банкоматов группы ВТБ. Жители Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Долинска и еще 20 населенных пунктов острова могут заказать доставку дебетовых и кредитных карт, получить консультацию мобильного менеджера банка. До конца года выездной сервис ВТБ охватит 40 городов и поселков области.

Ольга Шашкина добавила, что в этом году в рамках объединения с Почта Банком продукты и услуги ВТБ станут доступны в отделениях «Почты России», включая удаленные населенные пункты, в которых проживает до тысячи человек. На Сахалине работает 12 таких отделений – здесь уже сейчас можно оформить карту, вклад или перевести пенсию из Почта Банка в ВТБ.