Беспилотный катер впервые доставил груз на остров Монерон в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине прошёл эксперимент по беспилотной морской доставке, в ходе которого груз был впервые доставлен на остров Монерон в Сахалинской области. Как стало известно ТИА «Острова», он прошёл успешно и может получить развитие.
Эксперимент прошёл совместными усилиями логистической компании – СДЭК – и ИТ-организации Sitronics КТ. Беспилотный катер «Странник» совершил рейс спустя два дня после подписания соглашения с региональными властями.
Судно, оснащенное комплексом систем автономного судовождения, учитывающим внешние факторы и препятствия, вышло из порта Невельск и преодолело около 70 километров по Татарскому проливу в одну сторону, а затем вернулось обратно. Маршрут специалисты заранее проложили в навигационной системе, и в процессе перехода не потребовалось вмешательства оператора.
В процессе испытаний проверялись алгоритмы следования по маршруту, обхода объектов, а также подхода и отхода к необорудованному берегу. Катеру удалось выйти на крейсерскую скорость 30 километров в час. В один из моментов связь с судном прервалась, однако система автономного управления продолжила выполнение маршрута и удержала курс. Команда разработчиков на сопровождающем судне фиксировала показания систем и была готова вмешаться в экстренной ситуации, но этого не потребовалось.
На борту находились медикаменты, средства связи и повседневные товары, включая заказы с маркетплейса. Груз успешно выгрузили на необорудованном берегу, что показало готовность технологии к практическому применению. «Странник» способен перевозить до 500 килограммов за рейс. Это открывает новые возможности снабжения удаленных территорий. Для жителей, работников природоохранных и научных организаций и гостей острова доставка напрямую является заметным улучшением условий жизни: ранее надо было самостоятельно выезжать за товарами на «большую землю». В целом эксперимент прошел успешно, подвел итог генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.
По мнению специалистов, подобные технологии могут одновременно уменьшить дефицит персонала в отрасли и сократить затраты на доставку. На долю экипажа приходится до 30% расходов на эксплуатацию судна, а общая доля логистических издержек в российской экономике оценивается в 15–20% ВВП, что почти вдвое выше среднего мирового уровня. Беспилотные решения рассматриваются как один из способов снижения этих издержек и сокращения зависимости от человеческого фактора, рассказала ТИА «Острова» директор по стратегическим проектам СДЭК Анна Панарина.
Проект поддержан правительством Сахалинской области и рассматривается как первая стадия масштабирования новой модели. В дальнейшем планируется расширение маршрутов на другие удаленные районы Дальнего Востока, где подобные технологии могут оказать значимое влияние на доступность товаров и развитие снабжения.
