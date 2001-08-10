В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам напоминают о временных ограничениях в связи с проведением праздничных мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Начиная с четверга и до 16.00 13 сентября ограничен въезд на парковку перед Историческим паром «Россия - моя история», где состоится фестиваль «Остров-Рыба». Кроме того, введен запрет на остановку/стоянку транспорта по ул. Священномученика Иллариона Троицкого вблизи данной парковки.
Также 13 сентября с 7.00 до 22.00 по ул. Сахалинской, вблизи набережной реки Рогатка будет действовать ограничение в части запрета остановки/стоянки транспортных средств.
