В Южно-Сахалинске 13 сентября будут действовать запреты на парковку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают о временных ограничениях в связи с проведением праздничных мероприятий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Начиная с четверга и до 16.00 13 сентября ограничен въезд на парковку перед Историческим паром «Россия - моя история», где состоится фестиваль «Остров-Рыба». Кроме того, введен запрет на остановку/стоянку транспорта по ул. Священномученика Иллариона Троицкого вблизи данной парковки.

Также 13 сентября с 7.00 до 22.00 по ул. Сахалинской, вблизи набережной реки Рогатка будет действовать ограничение в части запрета остановки/стоянки транспортных средств.

