Более 600 абонентов с начала года подключены к газу в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы догазификации частных домовладений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С начала 2025 года уже подключено 649 абонентов. В планах до конца этого года дополнительно еще подключить 462 домовладения. Всего же за время действия программы в областном центре подключено 12 873 абонента.
В рамках реализации программы с этого года началась работа по подключению садовых некоммерческих товариществ к газораспределительным сетям.
- Порядок подготовки к приему газа домовладений в составе СНТ практически такой же, как при газификации ИЖС. Горожане активно заключают договоры с основным исполнителем программы по газификации - компанией «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск». В договоре, заключенном между гражданином и «Газпромом», прописывается срок выполнения мероприятий, где каждая из сторон должна выполнить свои условия. «Газпром» занимается строительно-монтажными работами, в данном случае строительством сетей, а собственник домовладения в любом из СНТ должен подготовить свое домовладение к приему газа. А встретиться они должны на газопроводе-вводе, - рассказала ведущий советник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Елена Кратенок.
Сегодня, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в Южно-Сахалинске газифицируются только те СНТ, которые находятся в границах муниципального образования, в том числе СНТ «Дружба 1-2». Уже с 2026 года стартует активная фаза работ: компания «Газпром» приступит к выполнению мероприятий согласно плану, утвержденного между правительством Сахалинской области и исполнителем программы.
Напомним, программа догазификации позволяет жителям частных домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах, бесплатно подвести газ до границ их земельных участков. Это значительно снижает финансовую нагрузку на домовладельцев и делает современное, экономичное и экологичное топливо доступным для широкого круга населения.
За консультацией по газификации можно обратиться в департамент городского хозяйства в рабочие дни с 9:00 до 17:15 по адресу: пр. Мира, 64А. Также есть возможность задать вопросы по телефону 300-584 (доб. 4, 6, 7).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На Сахалине большегруз перевернулся на крышу
09:46 Сегодня Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество
09:28 Сегодня По федеральной программе "Земский работник культуры" в Детскую школу искусств Поронайска приехал преподаватель
10:13 Сегодня Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
09:45 5 Сентября Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
11:51 5 Сентября В Южно-Сахалинске водитель погиб, врезавшись в опору освещения
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 10:13 Сегодня Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
- 16:45 Вчера В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
- 10:16 Вчера Летом 2025 года центры занятости помогли найти работу более 5800 сахалинским подросткам
- 16:52 10 Сентября На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?