Более 600 абонентов с начала года подключены к газу в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается реализация программы догазификации частных домовладений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С начала 2025 года уже подключено 649 абонентов. В планах до конца этого года дополнительно еще подключить 462 домовладения. Всего же за время действия программы в областном центре подключено 12 873 абонента.

В рамках реализации программы с этого года началась работа по подключению садовых некоммерческих товариществ к газораспределительным сетям.

- Порядок подготовки к приему газа домовладений в составе СНТ практически такой же, как при газификации ИЖС. Горожане активно заключают договоры с основным исполнителем программы по газификации - компанией «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск». В договоре, заключенном между гражданином и «Газпромом», прописывается срок выполнения мероприятий, где каждая из сторон должна выполнить свои условия. «Газпром» занимается строительно-монтажными работами, в данном случае строительством сетей, а собственник домовладения в любом из СНТ должен подготовить свое домовладение к приему газа. А встретиться они должны на газопроводе-вводе, - рассказала ведущий советник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Елена Кратенок.

Сегодня, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, в Южно-Сахалинске газифицируются только те СНТ, которые находятся в границах муниципального образования, в том числе СНТ «Дружба 1-2». Уже с 2026 года стартует активная фаза работ: компания «Газпром» приступит к выполнению мероприятий согласно плану, утвержденного между правительством Сахалинской области и исполнителем программы.

Напомним, программа догазификации позволяет жителям частных домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах, бесплатно подвести газ до границ их земельных участков. Это значительно снижает финансовую нагрузку на домовладельцев и делает современное, экономичное и экологичное топливо доступным для широкого круга населения.

За консультацией по газификации можно обратиться в департамент городского хозяйства в рабочие дни с 9:00 до 17:15 по адресу: пр. Мира, 64А. Также есть возможность задать вопросы по телефону 300-584 (доб. 4, 6, 7).