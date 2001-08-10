Тихоокеанское
На Сахалине большегруз перевернулся на крышу
13:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже завтра, 13 сентября, горожан ждет масштабная и разнообразная программа, которая развернется на основных праздничных площадках: территория парка имени Гагарина, стадион «Космос», набережная реки Рогатки и площадь перед парком «Россия – моя история».

Музыкальная программа

Стадион «Космос»:

 11:30-13:30 - Открытие праздника: выступления детских коллективов, танцевальный флешмоб, плац-дефиле Сахалинского детского духового оркестра «БраVo».

18:00-20:30 - Вечерний концерт «На волне 143.ФМ».

 Набережная Рогатки:

18:00-19:00 - Концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра.

19:00-20:00 - Концерт рок-группы «Перекресток».

Озеро «Верхнее»:

20:00-22:00 - Шоу-программа «Круг семьи» (инструментальный ансамбль «Квинтет Четырех», дуэт «Видеоигры», Иван Радьков и др.).

 

Гастрономия

Площадь перед парком «Россия – моя история»:

10:00–13:00 - Фестиваль «Остров-Рыба».

Концертная площадка в парке им. Гагарина:

10:00–11:00 - Семейный завтрак «Ладушки-Оладушки».

12:00–15:00 - Фестиваль национальной кухни

Поляна за волейбольной площадкой:

14:00 - «Семейный пикник культур».

 

Спорт и движение (Парк Гагарина)

Аллея Сакуры:

09:30-10:00 - «Танцарядка» под популярные хиты.

Теннисные корты:

11:00-15:00 - XII Открытый кубок мэра по теннису.

Роллерная площадка:

11:00-16:00 - Фестиваль спорта «Спортивный Южный!».

Шатёр за озером:

12:00-19:00 - Фестиваль по брейк-дансу «Один из всех».

 

Мероприятия для всей семьи (Парк Гагарина)

Визит-центр:

11:00-20:30 - Площадка «Медскан Сахалин» (бесплатный медицинский скрининг для всех- желающих)

Территория кафе «Мама Кофе»:

11:00-17:00 - Фестиваль мастер-классов «Город мастеров».

Территория новых аттракционов:

11:00-13:00 - Детский фестиваль «Город профессий».

 

Искусство и культура (Парк Гагарина)

Набережная р. Рогатка:

10:30-13:00 - III Городской фестиваль «Царь-Букет».

11:00-15:00 - Арт-пирс «Мой город на воде».

Территория большого фонтана:

11:00-20:30 - Территория креативного искусства «В движении».

Танцплощадка:

13:00-19:00 - Фестиваль хореографического искусства «Танцующий Южный!».

 

