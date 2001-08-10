Стала известна праздничная программа Дня рождения Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уже завтра, 13 сентября, горожан ждет масштабная и разнообразная программа, которая развернется на основных праздничных площадках: территория парка имени Гагарина, стадион «Космос», набережная реки Рогатки и площадь перед парком «Россия – моя история».
Музыкальная программа
Стадион «Космос»:
11:30-13:30 - Открытие праздника: выступления детских коллективов, танцевальный флешмоб, плац-дефиле Сахалинского детского духового оркестра «БраVo».
18:00-20:30 - Вечерний концерт «На волне 143.ФМ».
Набережная Рогатки:
18:00-19:00 - Концерт Южно-Сахалинского симфонического оркестра.
19:00-20:00 - Концерт рок-группы «Перекресток».
Озеро «Верхнее»:
20:00-22:00 - Шоу-программа «Круг семьи» (инструментальный ансамбль «Квинтет Четырех», дуэт «Видеоигры», Иван Радьков и др.).
Гастрономия
Площадь перед парком «Россия – моя история»:
10:00–13:00 - Фестиваль «Остров-Рыба».
Концертная площадка в парке им. Гагарина:
10:00–11:00 - Семейный завтрак «Ладушки-Оладушки».
12:00–15:00 - Фестиваль национальной кухни
Поляна за волейбольной площадкой:
14:00 - «Семейный пикник культур».
Спорт и движение (Парк Гагарина)
Аллея Сакуры:
09:30-10:00 - «Танцарядка» под популярные хиты.
Теннисные корты:
11:00-15:00 - XII Открытый кубок мэра по теннису.
Роллерная площадка:
11:00-16:00 - Фестиваль спорта «Спортивный Южный!».
Шатёр за озером:
12:00-19:00 - Фестиваль по брейк-дансу «Один из всех».
Мероприятия для всей семьи (Парк Гагарина)
Визит-центр:
11:00-20:30 - Площадка «Медскан Сахалин» (бесплатный медицинский скрининг для всех- желающих)
Территория кафе «Мама Кофе»:
11:00-17:00 - Фестиваль мастер-классов «Город мастеров».
Территория новых аттракционов:
11:00-13:00 - Детский фестиваль «Город профессий».
Искусство и культура (Парк Гагарина)
Набережная р. Рогатка:
10:30-13:00 - III Городской фестиваль «Царь-Букет».
11:00-15:00 - Арт-пирс «Мой город на воде».
Территория большого фонтана:
11:00-20:30 - Территория креативного искусства «В движении».
Танцплощадка:
13:00-19:00 - Фестиваль хореографического искусства «Танцующий Южный!».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На Сахалине большегруз перевернулся на крышу
09:46 Сегодня Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество
09:28 Сегодня По федеральной программе "Земский работник культуры" в Детскую школу искусств Поронайска приехал преподаватель
10:13 Сегодня Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
09:45 5 Сентября Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
11:51 5 Сентября В Южно-Сахалинске водитель погиб, врезавшись в опору освещения
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 10:13 Сегодня Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
- 16:45 Вчера В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
- 10:16 Вчера Летом 2025 года центры занятости помогли найти работу более 5800 сахалинским подросткам
- 16:52 10 Сентября На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?