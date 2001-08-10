Росгвардия изъяла 19 единиц оружия на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники управления Росгвардии по Сахалинской области провели серию проверок владельцев гражданского и служебного оружия. За одну неделю инспекторы выявили более десятка нарушений и изъяли почти два десятка единиц оружия, хранившихся с грубыми нарушениями правил.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, за минувшую неделю росгвардейцы провели плановые и внеплановые обследования 82 мест хранения оружия. В результате они зафиксировали 14 нарушений установленных правил. Наиболее частой проблемой стало несоблюдение владельцами сроков продления разрешительных документов на хранение и ношение оружия.
По итогам рейдов сотрудники изъяли 19 единиц огнестрельного оружия и аннулировали три разрешения. Все изъятые стволы поместили на ответственное хранение до момента, пока их владельцы не устранят все выявленные недочеты. Начальник отдела по контролю оборота оружия подполковник полиции Максим Пельш подчеркнул, что основная цель таких мероприятий - профилактика нарушений, и призвал владельцев ответственно подходить к соблюдению сроков и правил хранения.
Параллельно ведомство продолжает оказывать госуслуги: на прошлой неделе оно приняло 144 заявления от граждан и организаций по вопросам оборота оружия и частной охранной деятельности, рассмотрев 143 из них. Кроме того, в регионе продолжается кампания по добровольной сдаче оружия для нужд СВО. За семь дней сахалинцы передали росгвардейцам 6 охотничьих ружей и 900 патронов к ним.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:01 Сегодня На Сахалине большегруз перевернулся на крышу
09:46 Сегодня Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество
09:28 Сегодня По федеральной программе "Земский работник культуры" в Детскую школу искусств Поронайска приехал преподаватель
10:13 Сегодня Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
09:45 5 Сентября Сахалинский центр "Острова" запустил программу "Проводники карьеры" для специалистов со всей России
11:51 5 Сентября В Южно-Сахалинске водитель погиб, врезавшись в опору освещения
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 10:13 Сегодня Сахалинские юниоры завоевали бронзу Кубка Дальнего Востока по ГТО
- 16:45 Вчера В сахалинском краеведческом музее открывается выставка свадебных традиций народов России
- 10:16 Вчера Летом 2025 года центры занятости помогли найти работу более 5800 сахалинским подросткам
- 16:52 10 Сентября На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?