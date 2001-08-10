Росгвардия изъяла 19 единиц оружия на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники управления Росгвардии по Сахалинской области провели серию проверок владельцев гражданского и служебного оружия. За одну неделю инспекторы выявили более десятка нарушений и изъяли почти два десятка единиц оружия, хранившихся с грубыми нарушениями правил.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ведомства, за минувшую неделю росгвардейцы провели плановые и внеплановые обследования 82 мест хранения оружия. В результате они зафиксировали 14 нарушений установленных правил. Наиболее частой проблемой стало несоблюдение владельцами сроков продления разрешительных документов на хранение и ношение оружия.

По итогам рейдов сотрудники изъяли 19 единиц огнестрельного оружия и аннулировали три разрешения. Все изъятые стволы поместили на ответственное хранение до момента, пока их владельцы не устранят все выявленные недочеты. Начальник отдела по контролю оборота оружия подполковник полиции Максим Пельш подчеркнул, что основная цель таких мероприятий - профилактика нарушений, и призвал владельцев ответственно подходить к соблюдению сроков и правил хранения.

Параллельно ведомство продолжает оказывать госуслуги: на прошлой неделе оно приняло 144 заявления от граждан и организаций по вопросам оборота оружия и частной охранной деятельности, рассмотрев 143 из них. Кроме того, в регионе продолжается кампания по добровольной сдаче оружия для нужд СВО. За семь дней сахалинцы передали росгвардейцам 6 охотничьих ружей и 900 патронов к ним.