В Южно-Сахалинске выбирают название для нового скейт-парка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился прием предложений по наименованию нового бетонного скейт-парка. Горожане прислали более двух сотен разнообразных вариантов, из которых комиссия отберет лучшие для финального народного голосования.
Как сообщили ТИА "Острова" в департаменте информационной политики администрации города, всего поступило более 100 писем от жителей, которые предложили 235 названий для нового спортивного объекта. Наибольшей популярностью пользовались имена, связанные с морской тематикой и динамикой экстремального спорта. В топ вошли "Волна", "Радиус", "Экстрим", "Прибой", "Цунами" и "Адреналин". Среди самых необычных предложений горожане выделили "Змей Горыныч", "Медуза", "Айнорама" и даже "Саратов" - автор этой идеи пояснил, что советский скейтбординг зародился именно в этом городе.
Напомним, современный скейт-парк площадью более 1400 квадратных метров открыли в конце августа в южной части города. Его уже успели полюбить скейтбордисты, любители самокатов, велосипедисты BMX и роллеры. Особенность объекта в том, что его фигуры подходят как для новичков, так и для профессионалов. В планах у администрации - второй этап благоустройства территории, который включает укладку резинового покрытия, создание детских игровых зон, установку трибун и велопарковки, а также озеленение.
О старте финального голосования за название для скейт-парка объявят дополнительно на информационных ресурсах мэрии, в СМИ и социальных сетях. Администрация Южно-Сахалинска благодарит всех горожан за проявленную активность и творческий подход.
