Экс-руководитель службы судебных приставов Южно-Курильска осуждена за мошенничество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывшая начальница службы судебных приставов Южно-Курильского района получила обвинительный приговор за мошенничество. Она похитила у своих подчиненных почти 300 тысяч рублей, злоупотребив служебным положением.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, сотрудники ведомства выявили факты преступной деятельности в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону расследовал уголовное дело.

Суд установил, что в 2023-2024 годах осужденная трижды обманула двух сотрудников своего же отдела. Она предложила руководителю УФССП России по Сахалинской области премировать этих работников, а затем потребовала у них вернуть часть полученных денег. Женщина утверждала, что средства нужны для возврата в областное управление, но на самом деле присвоила их. Таким образом, она незаконно получила от подчиненных свыше 290 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

В судебном заседании фигурантка полностью признала свою вину и еще до вынесения приговора полностью компенсировала причиненный сотрудникам материальный вред. Учитывая смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 390 тысяч рублей. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу.