По федеральной программе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Целью федеральной программы "Земский работник культуры", действующей с 2025 года по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, является привлечение квалифицированных специалистов в организации культуры сельских населенных пунктов, рабочих поселков или городов с числом жителей до 50 тысяч человек на территории Сахалинской области.

Благодаря уникальной программе в новом учебном году в Детскую школу искусств Поронайска приехал преподаватель с высшим профессиональным образованием Анастасия Сергеевна Уварова.

Пройдя конкурсный отбор и став победителем программы "Земский работник культуры", Анастасия Сергеевна вошла в состав педагогического коллектива поронайской школы искусств.

Уже сегодня преподаватель знакомит первоклассников с основами изобразительного искусства. На занятиях педагог стремится создать в классе теплую и дружелюбную атмосферу, помогает раскрыть способности, освоить предпрофессиональную программу путем целостного художественно-эстетического развития личности каждого ребенка.