Жители Южно-Сахалинска выступили против запрета флирта на рабочем месте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти 40% жителей Южно-Сахалинска выступили против инициативы о штрафах и увольнениях за флирт на рабочем месте. Такие данные получили специалисты сервиса SuperJob в ходе опроса экономически активного населения города.

Исследование показало, что лишь 23% респондентов поддержали предложение православных парламентариев о введении строгих наказаний для состоящих в браке сотрудников. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на данные SuperJob, 38% опрошенных затруднились с однозначной оценкой этой спорной инициативы. Многие участники опроса отмечали, что флирт не является изменой, а критерии его определения слишком размыты.

Анализ демографических данных выявил интересные закономерности. Сопротивление предложению усиливается с возрастом: если среди молодежи до 35 лет против выступают 32%, то среди респондентов старше 45 лет доля несогласных возрастает до 44%. Также обнаружены гендерные различия — противников идеи среди мужчин значительно больше, чем среди женщин (49% против 29%).

При этом одинокие женщины критикуют попытки вмешательства в частную жизнь так же активно, как и одинокие мужчины. Большинство респондентов согласились с тем, что вопросы личных отношений не должны касаться работодателя и регулироваться на законодательном уровне.

Время проведения: 5—9 сентября 2025 года

