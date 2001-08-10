Служба досмотра сахалинского аэропорта получила современный радиометр-спектрометр

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главный аэропорт Сахалинской области получил новый портативный радиометр-спектрометр для усиления контроля за радиационной безопасностью. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала, современный прибор позволит инспекторам службы досмотра оперативно выявлять опасные источники ионизирующего излучения.

Высокочувствительные встроенные детекторы и счетчики аппарата обеспечивают точное определение изотопов и идентификацию типа гамма-радионуклидов на основе анализа данных измерений мощности дозы излучения и плотности потока частиц. Прибор выполняет операцию автоматически в считанные секунды, а оператору необходимо только переключить режим с поиска на идентификацию.

Дополнительный внешний детектор расширяет возможности прибора, позволяя регистрировать подозрительные вещества в широком энергетическом диапазоне. Отечественные специалисты разработали аппарат с понятным интерфейсом, доступным для персонала любой квалификации в полевых условиях.

Все данные отображаются на экране, а при обнаружении опасности прибор подает световые и звуковые сигналы. Начальник службы транспортной безопасности аэровокзала Валентин Лебедев подчеркнул, что внедрение нового оборудования усиливает антитеррористическую защищенность аэровокзала. В настоящее время сотрудники службы транспортной безопасности проходят специальный курс лекций по работе с новым оборудованием, который должен завершиться к середине сентября.