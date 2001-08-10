В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам строительства частных домов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
16 сентября департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска организует горячую линию для консультаций по вопросам индивидуального жилищного и садового строительства. Специалисты ведомства ответят на вопросы горожан о получении уведомлений о соответствии планируемых построек установленным параметрам.
Как сообщили ТИА "Острова" в мэрии города, горячая линия будет работать с 11:00 до 13:00 по телефону 300-675 (добавочный 5). В течение двух часов специалисты департамента будут принимать звонки от жителей города, желающих получить консультации по вопросам строительства.
Эксперты проконсультируют горожан по широкому кругу вопросов, включая порядок предоставления муниципальной услуги, круг заявителей, перечень необходимых документов и сроки рассмотрения заявлений. Консультации затронут процедуру получения уведомлений о соответствии или несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным требованиям.
