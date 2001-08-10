В Южно-Сахалинске прошла акция ко Дню трезвости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки совместно с волонтерами-старшеклассниками из Гимназии №3 организовали 11 сентября просветительскую акцию, приуроченную ко Всемирному дню отказа от алкоголя. Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и осознание обществом опасности злоупотребления спиртными напитками.

Акция прошла в Южно-Сахалинске с участием жителей и гостей областного центра. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, добровольцы раздавали прохожим памятки и информационные буклеты, которые подробно рассказывали о негативных последствиях употребления алкоголя. В материалах освещали проблемы развития алкогольной зависимости, особенности женского и пивного алкоголизма.

Особое внимание организаторы акции уделили разъяснению разрушительного влияния спиртных напитков на здоровье человека. Основной целью мероприятия стало формирование в обществе осознанного отношения к трезвому образу жизни и отказу от вредных привычек среди населения Сахалинской области.

Фото: Валерий Разов