У россиян растет интерес к русской классике

Движение по железнодорожному переезду на улице Сахалинской в Южно-Сахалинске будет временно ограничено
13:59, | Новости общества Сахалина и Курил
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Книжный сервис Литрес фиксирует устойчивый рост читательского интереса к произведениям, вдохновившим создателей имиджевой кампании "ВТБ - это классика". Об этом свидетельствует статистика за период с 1 января по 31 июля 2025 года, подготовленная сервисом.
Наибольший рост продемонстрировали "Пиковая дама" Александра Пушкина (+ 213% к аналогичному периоду 2024 года), "Бесприданница" Александра Островского (+194%) и "Вишневый сад" Антона Чехова (+ 132%). Более сдержанную динамику показала история "Му-му" (+92%), где в версии Ивана Тургенева Герасим все-таки топит собачку (в отличие от ролика ВТБ). Еще одно произведение Тургенева роман "Отцы и дети", где главный герой Евгений Базаров в финале умирает от тифа, выросло на 75% (в ролике нигилист одумался и даже выжил). Роман "Обломов" Ивана Гончарова решили прочитать на 80% пользователей Литрес больше, чем годом ранее, а к сюжету "Преступления и наказания" Федора Достоевского обратились на 69% читателей больше, чем в аналогичный период 2024 года. Интерес к пьесе "Горе от ума" Александра Грибоедова продемонстрировал рост на 33%, а роман Ильфа и Петрова "12 стульев" - на 27%.
"Классические произведения перечитывают люди всех возрастов: и школьники, и студенты, и те, кто уже давно выпустился из учебных заведений. Имиджевая кампания ВТБ подогревает интерес к известным книгам и охватывает огромную аудиторию - ТВ смотрят во всей стране и за ее пределами. Поэтому вполне объяснимо то, что зрители хотят вновь обратиться к знакомым книгам, к тем, о которых им напомнили с экрана телевизоров. Им интересно освежить в памяти увиденный сюжет, чтобы понять, какой урок, заложенный автором, был актуален в прошлом и какие новые акценты можно увидеть сегодня", - сказала Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний Литрес.
"ВТБ - это классика" - имиджевая кампании ВТБ, запущенная в сентябре 2024 года. Банк выпускает ролики, обыгрывающие сюжеты известных произведений русской классики: создатели показывают альтернативный, "счастливый" финал истории, где герои избегают проблем благодаря банку ВТБ. Режиссеры роликов - известные российские кинематографисты, среди которых Клим Шипенко, Сарик Андреасян, Игорь Гринякин. В сентябре 2025 года на телевизионные экраны вышел новый ролик из серии - он вдохновлен гоголевским "Ревизором".
Фото: пресс-служба ВТБ, кадры со съемочной площадки
