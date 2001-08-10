Движение по железнодорожному переезду на улице Сахалинской в Южно-Сахалинске будет временно ограничено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в ночь с 11 на 12 сентября с 21:00 до 6:00 местного времени на железнодорожном переезде по ул. Сахалинской будет проводиться ремонт дорожного покрытия. На этот период будет частично ограничено движение автотранспорта, рассказали ТИА "Острова" в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги .

Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время и отнестись с пониманием к временному неудобству.