В Аниве автомобиль вылетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия, в котором легковой автомобиль съехал в кювет. Водитель транспортного средства получил травмы, погибших в результате ДТП нет.

Инцидент произошел 10 сентября на улице Пудова, 77. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", в 08:44 диспетчер Анивского пожарно-спасательного отряда получил информацию о ДТП с участием автомобиля Toyota Crown. Уже через три минуты, в 08:47, на место происшествия прибыл личный состав пожарно-спасательной части №51 города Анива.

Прибывшие пожарные осмотрели место аварии и отключили аккумуляторную батарею автомобиля, чтобы предотвратить возможное короткое замыкание. Медицинскую помощь пострадавшему водителю на месте оказывали сотрудники скорой медицинской помощи.

Убедившись, что автомобиль больше не представляет опасности для окружающих, спасатели вернулись в подразделение. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательная служба задействовала пять человек личного состава и одну единицу техники.