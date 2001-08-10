В южно-сахалинской школе стартовал патриотический проект УФСБ России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на базе подшефной школы №3 им. Героя России Сергея Ромашина стартовала уникальная программа профессиональной ориентации и патриотического воспитания для старшеклассников. Совместный проект УФСБ России по Сахалинской области и учебного заведения поможет ученикам 10-11 классов в выборе будущей профессии и осознании своей гражданской позиции.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области, офицеры-наставники лично проводят для старшеклассников встречи, на которых рассказывают о многогранной работе спецслужб, ее истории и современном предназначении. Интерактивный формат диалога позволяет школьникам глубже погрузиться в тему и понять важность изучения истории, обществознания и точных наук для защиты национальных интересов.

Особое внимание в рамках курса уделяют знакомству с ведомственными учебными заведениями ФСБ России. Старшеклассникам подробно разъясняют условия поступления, специальности и требования к кандидатам. В рамках первых мероприятий для участников программы уже организовали экскурсию в сквер "Щит и Меч", где им рассказали об истории органов безопасности на Сахалине и подвигах героев, включая майора Сергея Ромашина.

Завершит образовательный курс торжественное вручение сертификатов, которые станут мотивационным стимулом для дальнейшего профессионального становления, а для наиболее отличившихся участников - возможностью получить дополнительные рекомендации при поступлении в вузы.