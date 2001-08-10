Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство жителей Южно-Сахалинска выступило против предложения о введении единой спортивной формы для школьников. Согласно опросу сервиса SuperJob, только 30% горожан поддерживают эту инициативу, в то время как 54% респондентов высказались категорически против.

Среди родителей школьников распределение голосов оказалось еще более показательным: за единую форму высказались 32% опрошенных, против - 57%. Стороны приводят различные аргументы: сторонники указывают на эстетику и аккуратность единой формы, а противники подчеркивают необходимость индивидуального подхода к подбору спортивной одежды для каждого ребенка.

Исследование выявило интересные демографические закономерности. Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (59% против 48%), а молодежь до 35 лет демонстрирует наибольший уровень негативного отношения к инициативе (65% против). Среди респондентов с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц также преобладают противники предложения (62%). Опрос проводился после того, как Государственная Дума переключилась с обсуждения школьной формы на спортивную форму для учеников.

_______________

Время проведения: 8—9 сентября 2025 года.