На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжают вручать ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны". Почетные граждане Сахалинской области Евгения Сахарук и Василий Андреев получили награды от губернатора региона.
Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, заместитель мэра Дмитрий Хайбриев и и.о. директора департамента внутренней политики Даниил Гончарук лично поздравили ветеранов и выразили им слова благодарности за вклад в Великую Победу и послевоенное восстановление страны.
Евгения Сахарук в десятилетнем возрасте ухаживала за ранеными бойцами и провела почти три года в партизанском отряде. Всю трудовую жизнь она посвятила Южно-Сахалинскому мелькомбинату, пройдя путь от рядового сотрудника до главного бухгалтера. Василий Андреев служил матросом на транспортном судне "М. Горький" в 1945 году, а с 1947 года живет в областном центре, где активно участвует в работе городского Совета ветеранов.
Оба ветерана имеют многочисленные награды, включая ордена Отечественной войны II степени. Вручение юбилейных медалей приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, что подчеркивает важность сохранения исторической памяти для будущих поколений.
