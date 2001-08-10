В Синегорске продолжаются работы по ремонту и очистке верхнего водохранилища

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Синегорске продолжаются активные работы по ремонту и очистке верхнего водохранилища на ручье Больничном, которые должны обеспечить стабильное водоснабжение села. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездную инспекцию объекта и поручил усилить контроль за ходом работ.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе мэрии, на объекте работают две подрядные организации: одна занимается ремонтом плотины с усилением гидроизоляции бетона, а другая расчищает водную чашу. Генеральный директор АО "Сахалинская коммунальная компания" Максим Беккер отметил, что работы идут с опережением графика - очистные работы уже выполнены более чем на 50%.

После завершения работ с внешней стороны плотины подрядчики перейдут к внутренней части, где предстоит демонтировать металлическую рубашку и укрепить стену. Беккер подчеркнул, что при благоприятных погодных условиях очистку водохранилища планируют завершить раньше запланированного срока - конца сентября.

В рамках комплексного плана по улучшению качества воды в Синегорске уже завершили пусконаладочные работы станции очистки и проводят благоустройство её территории. СКК ведет ежедневный мониторинг качества воды, а все обращения жителей оперативно берут в работу, организуя при необходимости подвоз питьевой воды.