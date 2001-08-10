Тихоокеанское
В четырех муниципальных округах Сахалина полностью завершили благоустройство дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область продолжает масштабную программу капитального ремонта дворовых территорий, из запланированных 87 объектов уже завершили благоустройство 39. Четыре муниципальных округа - Александровск-Сахалинский, Долинский, Невельский и Томаринский - полностью выполнили программу капремонта дворов.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области, в Невельске преобразили территорию по улице Школьной, 29, где демонтировали старые покрытия и установили новые тротуары из брусчатки, бордюрный камень и асфальтобетонное покрытие. Во дворе также оборудовали водоотводные лотки с решетками, зону отдыха с малыми архитектурными формами и провели озеленение.

В Томари капитально отремонтировали двор по улице Пионерская, 5, где выполнили асфальтирование, установили скамейки, урны, площадку для сушки белья и новое освещение. По словам жителя Невельска Ивана Сидоренко, капремонт решил проблему с лужами во дворе во время обильных осадков.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что работы активно продолжаются в Южно-Сахалинске (4 из 19 территорий), Ногликском (10 из 15) и Смирныховском (4 из 7) районах. Капитальный ремонт включает устройство дорожных покрытий, тротуаров, освещения, парковок, детских и спортивных площадок, а также озеленение территорий. Дополнительно в 2025 году в регионе выполнили текущий ямочный ремонт на 389 придомовых территориях.

