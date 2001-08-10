Прокуратура Анивского района проведет прием участников СВО и членов их семей

Тихоокеанское
На Сахалине у водителя автоинспекторы обнаружили крупную партию наркотиков
15:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Исполняющий обязанности прокурора Анивского района Виталий Абрамов совместно с помощником социального координатора фонда "Защитники Отечества" Анной Дьячковой проведет личный прием граждан. Мероприятие предназначено для участников специальной военной операции, мобилизованных граждан, добровольцев и членов их семей.

Как сообщили ТИА "Острова" в областной прокуратуре, прием запланирован на 19 сентября 2025 года на 14:00. Встреча состоится в здании прокуратуры по адресу: город Анива, улица Ленина, дом 23.

Граждане смогут подать письменные обращения, содержащие сведения о нарушениях их прав. Для участия в приеме необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Желающие могут предварительно записаться на прием в рабочее время в прокуратуре района или по телефонам: 8 (42441) 4-10-70, 4-03-23 и 8 (4242) 49-45-88.

