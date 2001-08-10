Летний отдых сахалинцев и курильчан прошел под Александра Петрова,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ - Эксперты холдинга МТС Медиа, входящего в цифровую экосистему МТС, проанализировали предпочтения жителей Сахалина и Курил в области развлекательного контента. Аналитики выяснили, что смотрели, читали и слушали островитяне минувшим летом.

По данным онлайн-кинотеатра KION, самыми востребованными жанрами кино стали комедии, драмы и триллеры. В основном зрители смотрели фильмы в будни (60%). На выходные пришлось только 40% смотрения, причем летом пользователи KION больше проводили время на сервисе днем (до 18 часов), чем вечером. Чаще всего жители Сахалинской области смотрели научно-фантастический фильм с Александром Петровым "Кракен". В топ-3 также оказались криминальная драма "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным и комедия "Театральная зона" с Никитой Кологривым.

Главными жанрами лета в книжном сервисе "Строки" стали фэнтези, фантастика, детективы, любовные романы и классическая литература. Самым "читающим" месяцем оказался июль: на него пришлась пиковая доля потребления (51,35%); на июнь - 48%, а на август - 31,85%. Наиболее популярным произведением стало романтическое фэнтези Ребекки Яррос "Железное пламя". В тройку также попали атмосферный хоррор Светланы Тюльбашевой "Лес" и культовый роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

В топе музыкальных предпочтений островитян остаются поп, рэп, электронная музыка и русский рок. Главной песней лета по количеству прослушиваний стала композиция "Худи" (Джиган, Artik & Asti, NILETTO). В топ-3 популярных треков вошли "Италия" от группы "Konfuz" и "Матушка" Татьяны Куртуковой.

Фото: МТС