В Южно-Сахалинске дорожные работы начнутся еще на нескольких улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают масштабную программу ремонта городских улиц, увеличив объемы работ на 40% по сравнению с прошлым годом. В настоящее время подрядчики ведут асфальтирование на участке улицы 3-ей Набережной от проспекта Мира до улицы Июльской в микрорайоне Хомутово.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, на этой неделе дорожные службы планируют приступить к асфальтированию тротуаров в районе улиц Дзержинского и Чехова. Параллельно рабочие выполнят ямочный ремонт на улице Вокзальной и на участке улицы Карла Маркса от железнодорожного вокзала до улицы Ленина.

Со следующей недели подрядчики приступят к ремонту большими картами на улице Холмской - от Транзитной до Сахалинской. В планах дорожных служб также проведение работ на улицах Достоевского и Кирпичной. Все работы реализуют в соответствии с поручением губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

С начала 2025 года в Южно-Сахалинске выполнили ремонт дорог общим объемом 122,5 тысячи квадратных метров. За летний период, с 1 июня, этот показатель составил 53,7 тысячи квадратных метров. Дорожные службы продолжают мониторинг состояния улиц и оперативно устраняют вновь выявленные дефекты.