Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2025
11:45, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске закрыт проезд по улице Карьерной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Сахалинская коммунальная компания" ввела временное ограничение движения транспорта на одном из участков дороги в связи с аварийными работами. Ориентировочно до пяти часов утра 12 сентября специалисты предприятия будут менять сети горячего водоснабжения.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, работы носят неотложный характер и требуют перекрытия проезда. Это вынужденная мера для обеспечения надежности системы теплоснабжения.

В связи с работами городские автобусы двух маршрутов временно изменят схему движения. Автобусы маршрута №34 будут объезжать участок работ по проспекту Мира до улицы Украинской, далее проследуют по Украинской до Железнодорожной больницы. После разворота транспорт будет двигаться обратно по утвержденному маршруту.

Движение автобусов маршрута №24 организуют по схеме: улица Владимира Жириновского - улица Украинская - проспект Мира. На перекрестке проспекта Мира и улицы Крайней автобусы развернутся. Посадку и высадку пассажиров будут осуществлять на остановочном пункте "Улица Крайняя" на восточной стороне проспекта Мира. Обратное движение будет организовано по той же схеме.

