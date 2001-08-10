Сахалинский водоканал приобрел новую специализированную технику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприятие "РВК-Сахалин" продолжает системное обновление своего автопарка, закупив новую каналопромывочную машину на базе "Газели-NEXT". Высокоманевренная техника предназначена для эффективного устранения засоров и очистки трубопроводов.

Специализированный автомобиль будет выполнять гидродинамическую промывку канализационных коллекторов под высоким давлением. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "РВК-Сахалин", компактные размеры и маневренность новой "Газели" позволяют ей беспрепятственно работать даже на участках с узкими проездами во дворах.

Техника оснащена мощным двухканальным насосом, который создает давление до 16 атмосфер. Это позволяет машине проводить бесперебойную промывку труб разного диаметра и эффективно удалять иловые отложения.

Новая каналопромывочная машина стала уже пятой единицей техники, которую водоканал приобрел в этом году. Ранее предприятие получило автомобили "Нива" для выездов сотрудников коммерческой дирекции к абонентам и экскаватор JC160w с гидромолотом для ремонта и прокладки сетей. Как отметили в компании, обновление автопарка является одним из ключевых направлений ее развития, а вся техника ежедневно задействована для решения производственных задач.