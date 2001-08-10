Сахалинцам стал доступен сервис "МТС Накопления" с доходностью 17,5% годовых
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС первой среди операторов запустила финансовый сервис для хранения и преумножения денежных средств с доходностью 17,5% годовых. С помощью «МТС Накоплений» пользователи смогут получать ежедневный доход и выводить в любой рабочий день всю сумму со счёта с полным сохранением накопленных процентов. Сервис доступен в приложении «Мой МТС».
Новый финансовый продукт ориентирован на широкий круг пользователей, которые хотят хранить сбережения с высоким доходом и иметь свободный доступ к своим деньгам. Средства на счете «МТС Накоплений» автоматически инвестируются в цифровые облигации МТС, которые обеспечивают стабильный доход без рыночных рисков. МТС гарантирует обратный выкуп облигаций по полной стоимости.
Минимальная сумма вложений составляет 100 рублей и не имеет ограничений по срокам. Открыть счёт «МТС Накоплений» можно в приложении «Мой МТС» — достаточно пройти быструю регистрацию и пополнить счёт. Все операции проводятся без комиссии, а обслуживание счёта бесплатное.
«С запуском „МТС Накоплений“ мы создаём простой и понятный финансовый инструмент, который совмещает привычный пользователю формат накопительного счёта с возможностью реального инвестирования в развитие цифровой экономики. Средства, привлеченные через облигации, будут направлены на масштабные проекты по модернизации цифровой инфраструктуры МТС в регионах России. Это решение для пользователей, которые ценят прозрачность, доходность и свободу распоряжения средствами. При этом продукт остаётся интуитивно понятным даже для тех, кто раньше не инвестировал», — комментирует генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
По данным исследования МТС, более 80% пользователей финансовых инструментов используют накопительные счета, а ключевым критерием выбора остается доходность. Однако лишь 46% опрошенных инвестируют — большинство отказывается от инвестиций из-за риска и сложности понимания механики. «МТС Накопления» отвечает на запросы пользователей, предоставляя инвестиционный инструмент в удобной и безопасной форме.
Более половины опрошенных выразили готовность рассматривать «МТС Накопления» как альтернативу традиционному накопительному счёту, а треть — вкладу. Кроме того, продукт заинтересовал даже тех, кто предпочитает хранить деньги в наличной форме и 28% из них готовы перейти на цифровую модель сбережений.
Реклама ПАО "МТС", 2SDnjd41ecv
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Главу КФХ на Сахалине осудили за мошенничество с грантом
08:58 Сегодня "Сахалинские акулы" проиграли белорусскому клубу в Бобруйске
09:48 Сегодня На Сахалине за сутки видеокамеры зафиксировали более 2000 нарушений
10:26 Сегодня Сахалинцам стал доступен сервис "МТС Накопления" с доходностью 17,5% годовых
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
09:01 3 Сентября В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 16:52 Сегодня На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
- 10:28 Сегодня Сахалинский водоканал приобрел новую специализированную технику
- 10:41 Вчера Ветеран труда из Южно-Сахалинска отпраздновала 101-й день рождения
- 09:24 8 Сентября Сотрудница сахалинской библиотеки представила издания военных лет на конференции в Новосибирске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?