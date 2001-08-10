Более 64 тысяч южно-сахалинцев прошли диспансеризацию с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается массовая диспансеризация населения, которую с начала года уже прошли более 64 тысяч жителей. Среди них свыше 34 тысяч взрослых и почти 30 тысяч детей, что составляет значительную часть запланированного на 2025 год охвата в 140 тысяч человек.

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, регулярные медицинские осмотры позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Особенно важна своевременная диагностика для людей с хроническими заболеваниями и тех, кто давно не посещал врача. Современные диагностические методы способны обнаруживать даже незначительные отклонения в состоянии здоровья.

Врачи рекомендуют проходить плановые обследования раз в три года людям от 18 до 40 лет, а после 40 лет - ежегодно. Пройти диспансеризацию можно в поликлиниках городского округа и фельдшерско-акушерских пунктах, записавшись по телефону единой сервисной службы 1-300. Коллективы государственных учреждений могут организованно пройти осмотры, обратившись в департамент социальной политики.