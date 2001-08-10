Аэровокзал Южно-Сахалинска увеличил объемы экспресс-доставки корреспонденции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэровокзал Южно-Сахалинска значительно увеличил объемы экспресс-доставки корреспонденции за летние месяцы. Главная воздушная гавань региона приняла и отправила 85 срочных писем и посылок, что составило 54% от общего количества с начала 2025 года.

Как сообщили ТИА "Острова" в аэровокзальном комплексе, сахалинцы использовали услугу экспресс-доставки для отправки документов и предметов в Москву. Посылки на остров доставляли из различных городов России, включая Калининград, Ставрополь, Астрахань, Тюмень, Санкт-Петербург и столицу. Для удобства клиентов в аэровокзале оборудовали специализированное место приема корреспонденции в зоне регистрации.

Заместитель генерального директора аэровокзала Иван Лимаров отметил, что с января по август служба организации перевозок приняла и отправила 158 срочных посылок и писем. К экспресс-доставке принимают предметы весом до 5 килограммов с максимальным размером 40 сантиметров. Отправителям необходимо оформлять посылки не позднее чем за два часа до вылета московского рейса.

В аэровокзале Южно-Сахалинска работают около 20 различных сервисов, ознакомиться с которыми можно на сайте комплекса или уточнить информацию в справочной службе.