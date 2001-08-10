На Сахалине выявили загрязнения в почвах сельхозназначения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты регионального филиала Россельхознадзора провели на Сахалине 45 исследований образцов почв с земель сельскохозяйственного назначения. В результате эксперты обнаружили несколько случаев превышения допустимых уровней вредных веществ.

Как сообщили ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала года по 5 сентября лаборатория выполнила 25 исследований агрохимических показателей почвы. Анализы показали нормальное содержание фосфора, калия, pH и гумуса в плодородном слое. Однако при проверке на техногенное загрязнение специалисты выявили пять положительных результатов: превышения по нитратам, пестицидам, тяжелым металлам и нефтепродуктам, а также несоответствие санитарно-бактериологическому показателю.

В трех исследованных образцах почвы эксперты обнаружили яйца гельминтов. Все результаты исследований уже передали в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер. В настоящее время специалисты продолжают анализировать еще 13 проб почвенных образцов.