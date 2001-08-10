Тихоокеанское
Военнослужащие на Сахалине отрабатывают навыки оказания первой помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сахалинском полигоне "Троицкий" продолжается обучение военнослужащих тактической медицине. Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты с Минобороны России, отрабатывают навыки оказания первой помощи в полевых условиях.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, опытные инструкторы - участники специальной военной операции проводят занятия для военнослужащих. Они обучают бойцов останавливать кровотечение с помощью жгутов и турникетов, а также отрабатывают эвакуацию раненых с поля боя. Особое внимание уделяется навыкам самопомощи при ранениях.

Инструктор с позывным "Лютога" пояснил, что постоянная отработка нормативов по тактической медицине позволяет военнослужащим приобрести жизненно важные навыки. Все военнослужащие гвардейского армейского корпуса на Сахалине проходят этот курс вне зависимости от своей воинской должности.

