Сахалинцы смогут принять участие во всероссийском чемпионате по программированию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – МТС Web Services открыла прием заявок на участие в федеральном чемпионате по программированию True Tech Champ-2025. Соревнование рассчитано на школьников, студентов и действующих ИТ-специалистов. Подать заявку на участие можно на сайте до 20 октября включительно. Призовой фонд турнира превышает 10 млн рублей. Финал пройдет 21 ноября на площадке МТС Live Холл в Москве в формате гибрид-реалити-шоу со зрелищной битвой роботов.

True Tech Champ включает два трека: алгоритмическое и робототехническое программирование. Первый – для тех, кто предпочитает классические олимпиады и индивидуальные зачеты. Участникам предстоит решать задачи разной сложности и работать со структурами данных в двух отборочных турах онлайн и в офлайн-финале. Победители получат 1 млн рублей за первое место, по 500 тыс. рублей за два вторых места и по 250 тыс. рублей за три третьих места.

Второй трек посвящен программированию роботов, он подойдет разработчикам на языках С++, Go, Python, JS, Java, C#. В серии отборочных онлайн-этапов участники будут сканировать виртуальный лабиринт, получать массив данных о расположении стен и создавать алгоритм, который позволит найти оптимальный маршрут для робота быстрее остальных. Финалистов ждут командные испытания в разных частях арены-куба: на крыше, полосе препятствий, парящих платформах, в тоннелях и многоуровневых лабиринтах. Ребята самостоятельно соберут и модифицируют машины, чтобы выбить соперников с платформы. Усложнять задачу будут вспышки света, огонь, дым и другие спецэффекты.

Суперфинал пройдет в формате аниме-сериала, его героями станут не только участники и их роботы, но и гости и зрители трансляции. Каждый финалист получит своего цифрового аватара, а роботы на экранах трансформируются в гигантские машины. Искусственный интеллект создаст логотип и маскота каждой команде. В результате соревнование превратится в живую захватывающую историю на стыке реального и виртуального миров с непредсказуемым концом. Команда победителей получит 4 млн рублей, обладатели второго места – 2,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей.

Фото: МТС