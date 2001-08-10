Сахалинцы смогут принять участие во всероссийском чемпионате по программированию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – МТС Web Services открыла прием заявок на участие в федеральном чемпионате по программированию True Tech Champ-2025. Соревнование рассчитано на школьников, студентов и действующих ИТ-специалистов. Подать заявку на участие можно на сайте до 20 октября включительно. Призовой фонд турнира превышает 10 млн рублей. Финал пройдет 21 ноября на площадке МТС Live Холл в Москве в формате гибрид-реалити-шоу со зрелищной битвой роботов.
True Tech Champ включает два трека: алгоритмическое и робототехническое программирование. Первый – для тех, кто предпочитает классические олимпиады и индивидуальные зачеты. Участникам предстоит решать задачи разной сложности и работать со структурами данных в двух отборочных турах онлайн и в офлайн-финале. Победители получат 1 млн рублей за первое место, по 500 тыс. рублей за два вторых места и по 250 тыс. рублей за три третьих места.
Второй трек посвящен программированию роботов, он подойдет разработчикам на языках С++, Go, Python, JS, Java, C#. В серии отборочных онлайн-этапов участники будут сканировать виртуальный лабиринт, получать массив данных о расположении стен и создавать алгоритм, который позволит найти оптимальный маршрут для робота быстрее остальных. Финалистов ждут командные испытания в разных частях арены-куба: на крыше, полосе препятствий, парящих платформах, в тоннелях и многоуровневых лабиринтах. Ребята самостоятельно соберут и модифицируют машины, чтобы выбить соперников с платформы. Усложнять задачу будут вспышки света, огонь, дым и другие спецэффекты.
Суперфинал пройдет в формате аниме-сериала, его героями станут не только участники и их роботы, но и гости и зрители трансляции. Каждый финалист получит своего цифрового аватара, а роботы на экранах трансформируются в гигантские машины. Искусственный интеллект создаст логотип и маскота каждой команде. В результате соревнование превратится в живую захватывающую историю на стыке реального и виртуального миров с непредсказуемым концом. Команда победителей получит 4 млн рублей, обладатели второго места – 2,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей.
Фото: МТС
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Главу КФХ на Сахалине осудили за мошенничество с грантом
08:58 Сегодня "Сахалинские акулы" проиграли белорусскому клубу в Бобруйске
09:48 Сегодня На Сахалине за сутки видеокамеры зафиксировали более 2000 нарушений
10:26 Сегодня Сахалинцам стал доступен сервис "МТС Накопления" с доходностью 17,5% годовых
15:26 5 Сентября Южно-Сахалинск готовится отметить День города масштабным фестивалем "По-семейному"
13:06 4 Сентября Режиссер из Канады стал первым соотечественником, переехавшим на Сахалин по программе переселения
09:01 3 Сентября В Охе медведь напал на преследовавший его автомобиль
12:57 5 Сентября В Южно-Сахалинске прошел концерт "Песни Победы" с хором Турецкого
09:43 20 Августа Жители дома №48 по улице Есенина в Южно-Сахалинске недовольны темпами ликвидации последствий коммунальной аварии
13:19 29 Августа Военные на Сахалине успешно провели учения по защите военной колонны
10:50 15 Августа 41-летний мотоциклист погиб в результате аварии в Южно-Сахалинске
09:03 22 Августа В Южно-Сахалинске состоится бесплатный концерт Полины Гагариной
Выбор редакции
- 16:52 Сегодня На Сахалине ветераны награждены медалями к 80-летию Победы над милитаристской Японией
- 10:28 Сегодня Сахалинский водоканал приобрел новую специализированную технику
- 10:41 Вчера Ветеран труда из Южно-Сахалинска отпраздновала 101-й день рождения
- 09:24 8 Сентября Сотрудница сахалинской библиотеки представила издания военных лет на конференции в Новосибирске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?