Ветеран труда из Южно-Сахалинска отпраздновала 101-й день рождения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Сахалинска, участница трудового фронта Мария Волкова отметила свой 101-й день рождения. Представители городской администрации лично посетили именинницу, чтобы передать поздравления от мэра и вручить цветы.

Мария Павловна радушно приняла гостей и поблагодарила за внимание. Несмотря на почтенный возраст, она ведет активную общественную жизнь. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, долгожительница состоит в нескольких клубах для старшего поколения и регулярно участвует в городских фестивалях, где представляет свои работы по прикладному творчеству.

Мария Волкова родилась в 1924 году в Оренбургской области. После окончания зубоврачебной школы в 1950 году она переехала на Сахалин. С 1961 года и до выхода на пенсию в 1999 году женщина трудилась в Консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. За многолетний добросовестный труд она получила несколько государственных наград, включая медаль "За доблестный труд" и орден "Знак Почёта".