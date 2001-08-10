Сахалинское отделение СФР направило 22 миллиона рублей на родовые сертификаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2025 года более 4300 матерей в Сахалинской области получили медицинскую помощь по родовым сертификатам. На эти цели Отделение Социального фонда России по региону уже направило медицинским организациям свыше 22 миллионов рублей.

Родовый сертификат дает беременной женщине право самостоятельно выбрать медицинское учреждение для ведения беременности, родов и последующего наблюдения ребенка. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном отделении СФР, документ автоматически формируется в электронном виде при первом визите в женскую консультацию или роддом. Его также может открыть детская поликлиника для проведения профилактических осмотров новорожденного.

Фонд оплачивает услуги медиков через три талона, входящие в состав сертификата. Региональное отделение СФР получает все необходимые для оплаты сведения автоматически из медицинских информационных систем. Важно, что обналичить средства по сертификату невозможно - он покрывает только услуги в системе обязательного медицинского страхования.

