Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Кобру" подняли со дна озера в Южно-Камчатском заказнике Речь идёт об истребителе Пи-63 "Кингкобра" времён Второй мировой войны, конец которой положила Курильская десантная операция на Дальнем Востоке, сообщает ТК "41 Регион".

Воздушное судно СССР получил от США по ленд-лизу. Рубежи Родины советские бойцы отстаивали и на юге Камчатки, где сейчас расположен Южно-Камчатский федеральный заказник. Эта территория сохраняет не только богатейшее природное наследие, но и историю.

Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное на территории заказника самолёт, который пилотировал советский лётчик Зинедин Мустафаев. Воздушное военное судно потерпело крушение во время тренировочного полёта.

Обследование показало: хвостовая часть истребителя отломилась, винт закручен, кабина частично покрыта илом, но сохранилась. Под водой, в точке, где находился самолёт, водолазы закрепили хвост боевой машины под понтоном. Таким образом фрагмент истребителя доставили на мелководье. Потом на лебёдке его прикрепили к вертолёту и транспортировали на берег.

"Мы работаем с краеведами, историками, местными жителями населённых пунктов, хорошо знающими этот район. Наши сотрудники помогли поисковикам с определением мест нахождения обломков самолётов. Благодаря слаженному взаимодействию с участниками экспедиций Русского географического общества, которые с 2021 года проводятся при поддержке Минобороны России, удалась и поисковая операция на труднодоступном участке - высокогорном озере Витаминном. Очень важно, что работы проходили без ущерба природным комплексам. Мы благодарны всем структурам, задействованным в поисковой операции за внимание и уважение к нашей истории и бережное отношение к природе", - отметил Всеволод Яковлев, исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Фото: Всеволод Яковлев/Кроноцкий заповедник