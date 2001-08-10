Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2025
Сейчас 12:29
82,34|96,57
Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
09:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны

Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Кобру" подняли со дна озера в Южно-Камчатском заказнике Речь идёт об истребителе Пи-63 "Кингкобра" времён Второй мировой войны, конец которой положила Курильская десантная операция на Дальнем Востоке, сообщает ТК "41 Регион".

Воздушное судно СССР получил от США по ленд-лизу. Рубежи Родины советские бойцы отстаивали и на юге Камчатки, где сейчас расположен Южно-Камчатский федеральный заказник. Эта территория сохраняет не только богатейшее природное наследие, но и историю.

Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное на территории заказника самолёт, который пилотировал советский лётчик Зинедин Мустафаев. Воздушное военное судно потерпело крушение во время тренировочного полёта.

Обследование показало: хвостовая часть истребителя отломилась, винт закручен, кабина частично покрыта илом, но сохранилась. Под водой, в точке, где находился самолёт, водолазы закрепили хвост боевой машины под понтоном. Таким образом фрагмент истребителя доставили на мелководье. Потом на лебёдке его прикрепили к вертолёту и транспортировали на берег.

"Мы работаем с краеведами, историками, местными жителями населённых пунктов, хорошо знающими этот район. Наши сотрудники помогли поисковикам с определением мест нахождения обломков самолётов. Благодаря слаженному взаимодействию с участниками экспедиций Русского географического общества, которые с 2021 года проводятся при поддержке Минобороны России, удалась и поисковая операция на труднодоступном участке - высокогорном озере Витаминном. Очень важно, что работы проходили без ущерба природным комплексам. Мы благодарны всем структурам, задействованным в поисковой операции за внимание и уважение к нашей истории и бережное отношение к природе", - отметил Всеволод Яковлев, исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

Фото: Всеволод Яковлев/Кроноцкий заповедник

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?