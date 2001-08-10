Зрелищное ронкео тунца смогут увидеть жители Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящую субботу, 13 сентября, ежегодный гастрономический фестиваль "Остров-рыба" соберет десятки жителей и гостей Южно-Сахалинска на площадке перед историческим партком "Россия - моя история", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметила исполняющий обязанности директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова, за 11 лет проведения событие уже стало традиционным и завоевало сердца истинных гурманов, поклонников сахалинской рыбы и морепродуктов.

Так, с 10.00 для гостей мероприятия начнут работать ярмарка и гастромаркет, где можно будет приобрести продукцию местных производителей и рыбопромышленных предприятий: свежемороженую рыбу, полуфабрикаты, копчености и другие деликатесы, а также свежеприготовленные ароматные чебуреки, сочные беляши, румяные пирожки с рыбной начинкой и не только, кондитерские изделия и другие кулинарные изыски.

По традиции гостей ждет любимое угощение - бутерброд с красной икрой. Кроме того, повара приготовят знаменитый сахалинский суп.

В этом году для горожан также подготовили эффектный сюрприз - член Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров России Chefs Team Russia, бренд-шеф компании "Мореодор" и ведущий кулинарных программ Сергей Лигай (г. Москва) продемонстрирует зрелищную разделку большого тунца - ронкео с помощью специального инвентаря - магуро ботё.

- Известный московский шеф-повар Сергей Лигай специализируется на работе с рыбой и морепродуктами. Шоу-ронкео обещает быть не только впечатляющим, но и вкусным: приготовленный тунец можно будет продегустировать, - подчеркнула Елена Дачилова.

Также гостей фестиваля ждет насыщенная концертная программа, мастер-классы для детей и взрослых.

Напомним, первый фестиваль "Остров-рыба" прошел в Южно-Сахалинске в 2015 году. Программа мероприятия включает несколько событий: гастромарафон "Дары морей", мастер-классы от шеф-поваров для студентов Сахалинского техникума сервиса и молодежи, экскурсии на производства. Организаторы праздника - департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка и департамент культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска.